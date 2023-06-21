Анна Чернова: профессия как неотъемлемая часть жизни

Без сомнения, самым востребованным видом медицинской помощи больным или пострадавшим от несчастных случаев является скорая помощь. С момента возникновения эта служба постоянно совершенствуется как в городах, так и в сельской местности.

О том, как организована работа государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф», накануне профессионального праздника — ​Дня медработника — ​«Комсомолка» беседовала с его главным врачом Анной Черновой.

— Анна Николаевна, не секрет, что успех любого дела зависит от того, кто его возглавляет. Поэтому для начала поговорим о вас. Как вы пришли на эту должность?

— Я закончила Смоленскую государственную медицинскую академию. Потом проходила постдипломное образование на базе Российского научно-­исследовательского медицинского университета им. Пирогова в Москве.

10 лет проработала в Больнице скорой медицинской помощи Калуги. Так что к экстренным ситуациям я уже там начала привыкать. А в 2021 году возглавила Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. За все это время профессия стала неотъемлемой частью моей жизни.

— Давайте теперь попробуем создать «портрет» вашей службы скорой помощи.

— С 1 ноября 2022 года служба скорой помощи в Калужской области была полностью централизована, городские станции были объединены с районными, создана единая дежурная диспетчерская служба, что позволило существенно сократить время доезда бригады скорой помощи до пациентов.

Наш коллектив молод, энергичен и стремительно растет, ​чему мы несказанно рады. В этом году, по завершении сдачи экзаменов в медицинском институте на базе КГУ и в Калужском медицинском колледже к нам придут работать 14 новых специалистов — ​врачей-­фельдшеров.

— То есть возраст медицинских бригад существенно «омолодится»?

— Говорить так об этом не совсем верно. Как правило, бригады у нас состоят из разновозрастных сотрудников. Есть в них и только пришедшие после колледжа или мединститута специалисты. А есть и заслуженные врачи, посвятившие работе у нас более полувека своей жизни.

Ведь формируются бригады, как правило, по принципу наставничества. Когда молодой специалист только приходит работать в скорую помощь, его сразу на самостоятельные вызовы никто не отправит. Практически все бригады как раз и состоят из опытного первого врача и молодого второго. Потому что недавнему выпускнику учебного заведения требуется некоторое время на получение практических навыков.

— А насколько актуально молодое пополнение? Есть ли дефицит сотрудников?

— Острого дефицита кадров у нас нет. А вот необходимость в новых кадрах всегда есть — ​это закономерный процесс в любой организации. Мы всегда рады принять в свой коллектив увлеченных своим делом специалистов.

— Персонал омоложается, а как обстоят дела с техническим оснащением, автопарком?

— Грешно жаловаться, технически наши бригады выезжают на вызовы со всем необходимым современным оборудованием. А за последние два года наш центр получил 43 новых автомобиля скорой помощи.

— Как велика нагрузка на каждую бригаду?

— Нагрузка вколоссальная — ​как физическая, так и эмоциональная. Много действительно экстренных, неотложных вызовов. Порой и опасных для бригад скорой помощи — ​это давно ни для кого не секрет.

Но в зависимости от того, какую местность бригада обслуживает, нагрузка разная. Если говорить о тех бригадах, которые работают непосредственного в областном центре, то тут количественная: ​бывает, приходится 15–20 вызовов за сутки. В районах нагрузка несколько иная — ​очень часто требуется госпитализация больных в калужские клиники, поэтому машины скорой преодолевают большие расстояние. Есть бригады, которые за сутки накатывают по тысячи и более километров.

— С каким проблемами здоровья люди чаще вызывают скорую?

— На первом месте — ​заболевания системы кровообращения: инфаркты, инсульты. Зачастую пациенты жалуются на повышенное артериальное давление, сердечную недостаточность, нарушения ритма.

Достаточно много вызовов по поводу заболеваний пищеварительного тракта. Превалируют отравления, острые хирургические патологии.

Выезжаем и на бытовые травмы, дорожно-­транспортные происшествия, которые, увы, совсем нередки. Есть и криминальные выезды — ​на ножевые, огнестрельные ранения, драки с пострадавшими.

— Есть ли у бригад скорой хоть какая-­то защита?

— Чаще всего с подобным сталкиваются работники психиатрической бригады, которые выезжают к пациентам с наркологическими зависимостями, различными психиатрическими заболеваниями. А там у нас работают крепкие мужчины, которые могут за себя постоять. Хотя, что скрывать, были и нападения на бригады, угрозы. Но мы тесно сотрудничаем с полицией, МЧС — ​они наша надежная защита и опора в подобных ситуациях. Ребята оперативно приезжают нам на помощь.

— На какое время суток приходится максимальная нагрузка в скорой?

— Как правило, на вечер — ​люди приходят домой с работы, выявляют приболевшего ребенка и срочно к нам обращаются. Обнаруживают те или иные симптомы, на которые днем, может быть, и не обращали внимания. Так что ранее утро — ​это, напротив, самое спокойное время.

— А по возрастному цензу кто наиболее типичный пациент?

— Скажу так: у нас очень много вызовов к детям. Ну и возрастные пациенты чаще вызывают скорую. В целом же — ​от нуля и до ста лет.

— И о не самом приятном: бывают жалобы на оказанную вашими бригадами помощь?

— В целом, жалобы, конечно, есть и всегда будут. Ведь это вопрос и ситуации, и субъективного ее восприятия — ​человек в тревоге не всегда может объективно оценивать происходящее вокруг. Но главный показатель — ​это число спасенных жизней. И, поверьте, в последнее время их становится больше, ​в числе объективных показателей — ​время прибытия по вызову.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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