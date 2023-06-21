Пациенты выбирают Калужскую областную стоматологию

В среду, 14 июня, состоялось вручение наград победителям регионального конкурса медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» на звание «Лучшая клиника» и «Доктор года» Калужской области.

Приятно отметить, что и в этом году в число победителей вошли государственные медицинские учреждения. Среди них — Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника, ставшая победителем в номинации «Лучшая клиника в области стоматологии». Ее руководитель — заслуженный врач Российской Федерации Владимир Цуканов получил награду в номинации «Доктор года».

Мы неоднократно рассказывали о новых методиках и мероприятиях, реализуемых на базе нашей поликлиники для создания комфортных условий оказания стоматологической помощи. И в этот раз Владимир Сергеевич обозначил реализуемые и предстоящие проекты.

Безусловно, основная задача поликлиники — оказание качественных, профессиональных стоматологических услуг с соблюдением стандартов и порядка оказания медицинской помощи, а также санитарно-­эпидемиологических норм. Один из ключевых факторов для каждого из нас — безопасность, в частности качественная обработка и дезинфекция, стерилизация медицинских инструментов.

Фундамент чистоты и безопасности

Для нас важно непрерывное совершенствование процессов. Так, на базе ГАУЗ КО КОКСП используется централизованная форма организации стерилизации медицинских изделий: создано центральное стерилизационное отделение (ЦСО).

— ЦСО является одним из важнейших вспомогательных подразделений нашей поликлиники, — говорит заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, главная медицинская сестра ГАУЗ КО КОКСП Алла Любина. — Его задача — обеспечение учреждения стерильными изделиями медицинского назначения и стерильным перевязочным материалом. Относясь к этому этапу как к фундаменту чистоты и безопасности, мы проводим ее на высоком уровне.

Централизация имеет ряд преимуществ: возможность оснастить стерилизационный процесс дорогостоящим автоматизированным оборудованием с програм­мным управлением; освободить персонал от ручной обработки изделий, позволив сосредоточиться на работе с пациентами. Это усиливает контроль на всех этапах, позволяет привлечь к стерилизационным мероприятиям квалифицированных медицинских работников, прошедших учебу и специальную подготовку в этой области.

Центральное стерилизационное отделение — особая закрытая зона, доступ в которую разрешен ограниченному числу сотрудников. Здесь, как в научной лаборатории, выделены отдельные зоны, отслеживается и фиксируется целый ряд показателей технологических процессов. Для упаковки инструментов, прошедших обработку, используются специальные крафт-­пакеты, на которых по завершении процесса обработки указывается дата стерилизации и срок годности содержимого. В каждый из крафт-­пакетов вкладывается индикатор контроля стерильности — химический индикатор, меняющий цвет при прохождении этапов обработки. При завершении процесса стерилизации его цвет сравнивают с эталоном — это один из способов контроля качества процесса.

Человеческий фактор исключается

Комплекс ЦСО отвечает всем стандартам, что гарантирует полную стерильность медицинских изделий.

Для этих целей в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике используется современное, мощное и эффективное оборудование. От его качества и надежности зависит качество стерилизации и в итоге — безопасность как пациентов, так и медицинского персонала.

Так, для стерилизации применяются автоклавы Vacuklav24 Bh+ и паровой автоклав Bk‑75–01. Для высококачественной работы оборудования и на всех этапах работы с медицинскими изделиями установлена специализированная система очистки воды.

Оборудование обладает функциями автоматического контроля. Это исключает человеческий фактор, обеспечивает контроль за очисткой и стерилизацией в автоматическом режиме и сохраняет стерильность на всем пути движения от стерилизатора до использования при работе с пациентом.

— Совершенствование деятельности ЦСО позволяет нам создать стандартизированную систему от дезинфекции до конечного этапа стерилизации, которая обеспечивает высокий уровень и качество медицинской помощи нашим пациентам, — отмечает Владимир Цуканов.

Еще одна задача государственных медицинских учреждений — обеспечение доступности записи на прием к специалистам. Не исключение и областная стоматологическая поликлиника: услуги врачей-­стоматологов, оказываемые в рамках программы ОМС, очень востребованы.

Для записи на прием в нашем регионе предоставляется целый ряд возможностей: вы можете не только обратиться непосредственно в регистратуры медицинских учреждений, но и записаться дистанционно на портале «Госуслуги», регистратура40.рф, в приложении «К врачу». Организован региональный единый call-центр, в который можно обращаться круглосуточно по номеру 122. Помимо этого, в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике работает внутренний call-центр, сотрудники которого помогают не только записаться на прием, но уже на стадии первых коммуникаций помочь пациенту сориентироваться, с визита к какому специалисту ему лучше начать лечение.

Расписание врачей-­стоматологов делится на два периода: первичный прием и повторный. На первичный прием можно записаться указанными выше способами, повторный же предусмотрен для того, чтобы врач при необходимости мог назначить следующий визит для продолжения лечения в тех случаях, когда лечение стоматологического заболевания, согласно клиническим рекомендациям, предусмотрено в несколько этапов и не может быть выполнено в рамках одного визита в силу медицинских требований и ограничений.

В случае появления острой боли вам окажут неотложную помощь в течение двух часов с момента обращения, однако важно не злоупотреблять этим и записываться на прием по острой боли только в случае соответствующих показаний. Задача врачей на этом этапе — купировать острое проявление болезни и рекомендовать, к какому специалисту следует обратиться для продолжения лечения уже в плановом режиме либо направить по правилам маршрутизации в другие специализированные учреждения согласно имеющимся медицинским показаниям. Важно оставлять возможность получения неотложной помощи тем пациентам, которые в этом действительно нуждаются.

Контроль на всех этапах

Оказание стоматологических услуг — комплексный процесс, каждый этап которого требует внимания. В Калужской областной клинической стоматологической поликлинике контроль качества — это не просто набор созданных согласно требованиям официальных документов, а отлаженная непрерывная работа, позволяющая обеспечить права пациентов на получение безопасной медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества на основе оптимального использования кадровых и материально-­технических ресурсов и применения совершенных медицинских технологий.

В стенах поликлиники ведется непрерывный мониторинг строгого соблюдения клинических рекомендаций и протоколов лечения, санитарно-­эпидемиологического режима, безопасности использования лекарственных средств и медицинских изделий.

Успешному решению всех задач способствует сплоченная профессиональная работа сотрудников медицинского учреждения. Награда, которой в очередной раз была удостоена Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника, — это подтверждение эффективности работы ее коллектива.

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