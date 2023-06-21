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Эндохирургический центр в 2023 году по итогам премии «Клиника года» признан лучшей клиникой инновационных технологий в регионе.

Здесь представлено передовое оригинальное оборудование ведущих производителей, а профессионализм врачей и чуткое отношение медицинского персонала к пациентам делают ЭХЦ востребованным медицинским центром.

Пациентам доступен полный комплекс услуг: от диагностики до оперативного лечения в условиях комфортабельного стационара. И даже это не позволяет руководству центра останавливаться на достигнутом, а стремительно развивать ЭХЦ.

В 2023 году начал работать травмпункт, активно развивалось отделение колопроктологии, усовершенствована работа собственной лаборатории, которая оснащена современным оборудованием, что значительно улучшило качество диагностики. Все больше пациентов стало обращаться в филиал центра ЭХЦ ПРО на Правом берегу. Набирал обороты и Центр Педиатрии, что также оценили жители Калужской области, назвав врача — педиатра, неонатолога, нефролога Анну Александровну Кузьминых «Врач года–2023».

Уже совсем скоро свои двери откроет еще один корпус ЭХЦ, который займут специалисты в области косметологии и пластической хирургии. Операционная и стационар нового корпуса оснащены в соответствии с международными стандартами. Интерьер — отдельный повод для восхищения. Только переступая порог нового отделения косметологии и пластической хирургии, оказываешься в атмосфере красоты и роскоши, гармонии и любви к себе.

Время идет, Эндохирургический центр не перестает удивлять масштабами и стремлением к совершенствованию, сохраняя при этом самое главное — чуткое отношение к пациентам, индивидуальный подход и качество лечения.

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 3, 5, 8.

8 (4842) 926–977



ЭХЦ ПРО на Правом берегу

г. Калуга, Правобережный проезд, 13

8 (4842) 926–926

www.эхц.рф

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