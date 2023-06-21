Хорошая клиника — это прежде всего люди

Итоги проекта «Клиника года» традиционно подводятся в канун профессионального праздника Дня медицинского работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

Хорошая клиника — ​это не только здание, кабинеты и оборудование. Это прежде всего люди, которые в ней работают и помогают своим пациентам. Именно они определяют качество и авторитет клиники.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» в нашем регионе единственный, который работает по профилю «дерматовенерология». В нем сосредоточено все: поликлиника, стационары, лаборатория. И только в нескольких районах есть кожно-венерологические кабинеты. Поэтому в диспансере полная доступность для населения. Жители г. Калуги и районов области могут обращаться даже без направлений. Помощь в диспансере оказывается и взрослым, и детям. Запись на прием — через единый номер колл-центра 122.

Кроме общего персонала в диспансере работают более 120 медицинских работников, в том числе 28 врачей-дерматовенерологов, 5 врачей-косметологов и 68 среднего медицинского персонала. В последние годы после окончания высших учебных заведений в коллектив пришло много молодых специалистов. Им еще предстоит стать квалифицированными врачами.

А сегодня, накануне профессионального праздника прежде всего хочется отметить тех, кто уже много лет работает по своей специальности, врачей с большим опытом и заслуженно имеющих высшую квалификационную категорию. Они пользуются большим авторитетом у своих коллег и уважением пациентов.

И прежде всего это наши заведующие отделениями, которые являются не только лечащими врачами, но и организаторами здравоохранения.

В.В. Сидоров, заведующий венерологическим отделением, врач высшей категории.

Е.В. Петренко, заведующая детским отделением, к.м.н., главный внештатный дерматовенеролог Калужской области.

К.Ю. Боброва, заведующая поликлиническим отделением диспансера, врач высшей категории.

О.М. Лобастова, заведующая кожным отделением, врач высшей категории.

М.М. Зверева, заведующая дневным стационаром при поликлинике, врач высшей категории.

Нельзя не отметить и тех медицинских работников, кто за долгие годы своим трудом внесли неоценимый вклад в деятельность учреждения. Это:

— врачи-дерматовенерологи: С.А. Аршанская, И.В. Денисова, Т.В. Иванько, Н.А. Демидов.

— главная медицинская сестра С.А. Евсеева, старшие медицинские сестры диспансера Л.А. Ларина, И.Н. Соколова, Н.В. Владимирова, Е.В. Степахина, Е.Ю. Евсигнеева, Е.М. Бородина.

Около 30 лет в диспансере существует и неизменно развивается косметологическое отделение «Имидж». Это еще одно направление нашей деятельности. Здесь работают большие энтузиасты своего дела: администратор О.Н. Коваленко, старшая медицинская сестра Т.И. Сорокина, кассир-оператор Ж.В. Тришина и др.

Особую гордость составляют наши врачи-косметологи. Несмотря на совсем молодую специальность, большинство из них работают уже более 10 лет. Это М.И. Космачева, С.В. Попков, Н.В. Кондюкова, Е.И. Рыбакова и недавно их ряды пополнила молодой врач Н.С. Потрясова.

М.И. Космачева, врач-косметолог.

В диспансере созданы хорошие условия для профессионального роста всех медицинских работников. Систематически проводятся занятия, конференции, циклы усовершенствования, но главное — ​это опыт, который передается от старших коллег, внедрение новых передовых технологий и возможность работы на современном оборудовании.

Все это — неоспоримые составляющие успеха лечебного учреждения, и конечно, залог нашей очередной премии в проекте «Клиника года-2023».

Поздравляем всех коллег ГБУЗ КО «КОККВД» с заслуженной наградой и профессиональным праздником — ​Днем медицинского работника!



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.