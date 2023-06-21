В Калуге пройдет митинг-реквием «Вечная Слава Героям!»

Мероприятие «Вечная Слава Героям!», приуроченное к Дню памяти и скорби пройдет в Калуге 22 июня в 16:00 на Воинском мемориальном кладбище. Вход осуществляется со стороны улицы Пухова, сообщили на сайте горуправы.

Организаторы ставят перед собой цель сохранить память молодого поколения о Великой Отечественной войне.

В митинге-реквиеме примут участие ветераны, труженики тыла, дети войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители органов власти и общественных организаций, молодежь и духовенства.

- Приглашаем жителей Калуги и области, всех, кому дорога память о Великой Отечественной войне, принять участие в митинге, зажечь свечу памяти, возложить цветы, венки и почтить минутой скорбного молчания тех, кому вечно благодарен спасенный мир, - сообщили представители горуправы.

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