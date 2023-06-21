В Калужской области состоится крестный ход
По крупным городам региона пройдет крестный ход «Помолимся о земле Калужской», сообщили в среду, 21 июня, на сайте калужской Митрополии.
Шествие пройдет по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента в крупных населенных пунктах региона. Главной святыней является Калужская чудотворная икона Божией Матери. Она считается покровительницей и спасительницей Калуги и Калужской земли.
Крестный ход начнется от калужского Свято-Троицкого Собора в среду, 28 июня, в 16:00.
В этот же день участники переместятся в Тихонову пустынь и пробудут там до 30 июня. Затем шествие пройдет в Товарково, Полотняном заводе, Кондрово, Детчино.
Закончится церковное шествие 31 августа в калужском Свято-троицком монастыре. С программой можно ознакомиться подробнее на сайте.
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