В Калужской области состоится крестный ход

По крупным городам региона пройдет крестный ход «Помолимся о земле Калужской», сообщили в среду, 21 июня, на сайте калужской Митрополии.

Шествие пройдет по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента в крупных населенных пунктах региона. Главной святыней является Калужская чудотворная икона Божией Матери. Она считается покровительницей и спасительницей Калуги и Калужской земли.

Крестный ход начнется от калужского Свято-Троицкого Собора в среду, 28 июня, в 16:00.

В этот же день участники переместятся в Тихонову пустынь и пробудут там до 30 июня. Затем шествие пройдет в Товарково, Полотняном заводе, Кондрово, Детчино.

Закончится церковное шествие 31 августа в калужском Свято-троицком монастыре. С программой можно ознакомиться подробнее на сайте.

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