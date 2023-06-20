Зубрица с маленькими зубрятами попали на камеру фотоловушки в Калужской области

Зубрята, которым чуть больше месяца, впервые попали на камеру фотоловушки в заповеднике «Калужские засеки». Видео опубликовано во вторник, 20 июня.

- Судя по кадрам, зубрятам чуть больше месяца, и это их первый визит на кормушку-солонец, - прокомментировали в заповеднике. - Малыши крепенькие, резвые, хорошо упитанные. Молочная диета сейчас у них на первом месте, но зубрята с интересом пробует все, что ест мать. Летом зубры очень осторожны и практически не показываются на глаза человеку. Ведут себя очень тихо, и человек может пройти мимо целого стада зубров в лесу, так и не узнав об этом. И только, автоматические камеры-фотоловушки, к которым животные быстро привыкают, позволяют подсмотреть за их скрытной жизнью.

В 2022 году в заповеднике родилось рекордное количество малышей - 73 зубренка. Всего там обитает около 400 зубров.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.