Собаки из калужского центра «Феникс» воспитывают лосят

Во вторник, 19 июня, центр реабилитации диких животных «Феникс» опубликовал видео, на котором лосенок Ихо играет и отдыхает в поле с собаками.

Наша редакция попросила руководителя центра Веронику Матюшину рассказать о необычной дружбе животных.



- У нас все собаки воспитывали лосей, кроме взрослой Юхи. Пасут, играют, спят и греют, когда надо, - отметила Вероника. – Есть много видео, как дружили с маленькой Сохой, потом с Михо, теперь вот с Ихо и Яхо. Яхо новенький, пока очень слаб, лечим.

Второго лосенка Ихо забрали из Юхновского района. Малыш остался без мамы и его передали в центр реабилитации. По словам Вероники, копытным нужна компания и собаки прекрасно справляются с этой задачей.

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