На юге Калужской области заметили следы медведей

Во вторник, 20 июня, в минприроды Калужской области рассказали об обнаружении следов медведей в южной части региона.

В министерстве ведется ежегодный мониторинг популяции, ведь зверь занесен в красную книгу и находится под особой охраной. В прошлом году были зафиксированы данные о 39 особях бурого медведя.

В начале июня лесники из Ульяновского района видели следы косолапого на делянке за Дудровским. Хищника регулярно замечают в районах возле Смоленской области: Спас-Деменском, Барятинском, Мосальском, Износковском. Следы и самого медведя можно заметить в Куйбышевском, Хвастовичском, Козельском, Мещовском, Перемышльском районах.

Представители министерства рассказали о рекомендациях, которые могут уберечь от столкновения с животным.

- При нахождении в лесу лучше вести себя шумно. Собирая грибы и ягоды, нужно чаще перекликаться или включить музыку. Это поможет избежать встреч с крупными хищниками, - отметили в минприроды. - Если человек увидел вблизи медведя, то при приближении зверя нельзя убегать. Следует спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений.

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