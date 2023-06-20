На юге Калужской области заметили следы медведей
Во вторник, 20 июня, в минприроды Калужской области рассказали об обнаружении следов медведей в южной части региона.
В министерстве ведется ежегодный мониторинг популяции, ведь зверь занесен в красную книгу и находится под особой охраной. В прошлом году были зафиксированы данные о 39 особях бурого медведя.
В начале июня лесники из Ульяновского района видели следы косолапого на делянке за Дудровским. Хищника регулярно замечают в районах возле Смоленской области: Спас-Деменском, Барятинском, Мосальском, Износковском. Следы и самого медведя можно заметить в Куйбышевском, Хвастовичском, Козельском, Мещовском, Перемышльском районах.
Представители министерства рассказали о рекомендациях, которые могут уберечь от столкновения с животным.
- При нахождении в лесу лучше вести себя шумно. Собирая грибы и ягоды, нужно чаще перекликаться или включить музыку. Это поможет избежать встреч с крупными хищниками, - отметили в минприроды. - Если человек увидел вблизи медведя, то при приближении зверя нельзя убегать. Следует спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!