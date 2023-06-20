Еще один чиновник Артамонов уехал из Калуги

В 2020 году из Калуги уехал губернатор Анатолий Артамонов, а сейчас настала очередь его однофамильца - руководителя управления молодежной политики Калужской области Михаила Артамонова (на фото). Как сообщил губернатор Владислав Шапша, чиновник отправился на повышение.

Калужанин станет начальником управления по общественным проектам в Госфонде «Защитники Отечества».

- Я этот выбор поддержал, - заявил Шапша.

Молодежное ведомство региона возглавит Елена Валуева, которая ранее была заместителем начальника контрольного управления администрации губернатора.

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