В Калуге прошла встреча поколений

Накануне Дня памяти и скорби героев Великой Отечественной войны вспоминали на встрече поколений, организованной городским советом ветеранов. В библиотеке имени Некрасова собрались ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны, ветераны локальных конфликтов, представители патриотических организаций и школьники.

Участники встречи с благодарностью вспомнили бессмертный подвиг фронтовиков, прозвучали стихи и песни военных лет, сильное впечатление оставили кадры кинохроники, снятые за несколько дней до начала войны и 22 июня 1941 года.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поблагодарил членов совета ветеранов за сохранение памяти о героях и вручил им медали «80 лет освобождения Калуги».

- К сожалению, рядом с нами осталось очень мало ветеранов Великой Отечественной, тех, кто доносил до молодого поколения правду о самой страшной войне в истории человечества. Теперь это работа легла на плечи тружеников тыла, малолетних узников, ветеранов локальных войн и участников специальной военной операции, – отметил Юрий Моисеев. – Я очень благодарен вам, дорогие друзья, за огромный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Вы даёте добрые и правильные ориентиры подрастающему поколению, заботитесь о сохранении исторической памяти. Пока жива связь поколений, наш страну никто не сможет победить!

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