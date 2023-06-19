Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

В калужском магазине пранкер напугал сотрудников

Софья Фирсова, Видео: Никита Симаков
Опубликовано: 19.06.2023 15:39 4 553
В калужском магазине пранкер напугал сотрудников

В понедельник, 19 июня, наш читатель Никита Симаков, прислал в редакцию видео, на котором он стал жертвой розыгрыша. Шутник притворился слепым, а затем намахнулся на него палкой.

- Мы с коллегой находились в рабочем зале и подсчитывали продукцию. Появился «слепой», уткнулся палкой в нашу тележку, приговаривая: «Андрей, это ты?». Мы стали убирать тележку, но он воткнул свою лыжную палку под нее и не давал нам этого сделать. Я попросил его убрать палку, чтобы освободить проход, но он на просьбы не реагировал, - рассказал Никита. -   Он продолжал «искать» Андрея.

Как отметил Никита, после этого слепой резко перешел на громкий крик и начал стучать по телеге. Сотрудники подумали, что у мужчины началась истерика.

- Затем мужчина резко заорал, приблизился ко мне и намахнулся палкой. Мне удалось увернуться, хотя я опешил, - возмущается наш читатель.- После этого молодой человек похлопал мне по спине, сказав: «Андрей» и ушел. Мне не кажется это смешным, ведь если так напугать человека со слабым здоровьем, ему может стать плохо, что приведет к непоправимым последствиям. Из-за таких людей страшно помогать на улице тем, кто действительно в этом нуждается. Мимолетный и сомнительный хайп того не стоит.

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Софья Фирсова, Видео: Никита Симаков
Опубликовано: 19.06.2023 15:39 4 553
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Описание SMART 9
Беспроводные наушники в бюджетном сегменте: какие возможности предлагают доступные модели
Что можно и что нельзя сливать в септики

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru