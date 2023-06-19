В калужском магазине пранкер напугал сотрудников

В понедельник, 19 июня, наш читатель Никита Симаков, прислал в редакцию видео, на котором он стал жертвой розыгрыша. Шутник притворился слепым, а затем намахнулся на него палкой.

- Мы с коллегой находились в рабочем зале и подсчитывали продукцию. Появился «слепой», уткнулся палкой в нашу тележку, приговаривая: «Андрей, это ты?». Мы стали убирать тележку, но он воткнул свою лыжную палку под нее и не давал нам этого сделать. Я попросил его убрать палку, чтобы освободить проход, но он на просьбы не реагировал, - рассказал Никита. - Он продолжал «искать» Андрея.

Как отметил Никита, после этого слепой резко перешел на громкий крик и начал стучать по телеге. Сотрудники подумали, что у мужчины началась истерика.

- Затем мужчина резко заорал, приблизился ко мне и намахнулся палкой. Мне удалось увернуться, хотя я опешил, - возмущается наш читатель.- После этого молодой человек похлопал мне по спине, сказав: «Андрей» и ушел. Мне не кажется это смешным, ведь если так напугать человека со слабым здоровьем, ему может стать плохо, что приведет к непоправимым последствиям. Из-за таких людей страшно помогать на улице тем, кто действительно в этом нуждается. Мимолетный и сомнительный хайп того не стоит.

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