В Калужской области спасли олененка

В понедельник, 19 июня, в телеграм-канале центра реабилитации диких животных «Феникс» опубликовали видео с новым пациентом. Им оказался олененок, которого порвали собаки. У животного ранена спинка, плечо и гортань, под кожу попал воздух, так как собаки таскали его по земле.

Малыша принесли ветврачу деревни Поповские Хутора Бабынинского района. Она позвонила в центр и сообщила об олененке. Женщина оказала ему первую помощь, кормила и поставила в известность охотоведа, так как олени в этих краях не водятся.

- Мы забрали олененка и отвезли на полное обследование и лечение в ветклинику в Калуге. У олененка сильный стресс. Прогнозы осторожные, лечим кормим, но молоко пока сосет плохо, - рассказала редакции руководитель центра Вероника Матюшина. Мы очень стараемся сохранить его жизнь.

Сотрудники центра дали олененку имя Олли.

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