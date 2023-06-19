В Калужской области 208 человек пострадали от укусов клещей за неделю

За неделю, с 12 по 18 июня, в Калужской области 208 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Среди пострадавших было 26 детей, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего с клещами встречались жители Калуги, Обнинска, Малоярославецкого, Людиновского и Кировского районов.

В лабораториях за неделю проверили 141 клеща, боррелиоз выявлен в 24 случаях.

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