Только натуральное и полезное

Козельский молочный завод был основан в 1977 году и вот уже более 45 лет производит вкусную молочную продукцию и любимые лакомства калужан.

Расположенное в экологически чистом месте, в черте города Козельска, предприя­тие гордится неизменно качественной молочной продукцией, с любовью и заботой, созданной для покупателей сотрудниками предприятия.

Калужане знают, в любимых продуктах нет консервантов, искусственных добавок и химических наполнителей, только натуральное молоко от первой до последней капли, поэтому вся продукция имеет небольшой срок хранения.

В этом году нашу компанию вновь удостоили почетного звания «Гордость Калужской области», но радует больше не сама грамота, а то, что нас выбрали именно жители Калуги и потребители нашей продукции.

По-прежнему весь коллектив Козельского молочного завода будет трудиться на благо потребителей. Только натуральное, только вкусное и только полезное!

Со всеми любителями продукции, выпущенной Агрофирмой Оптина, спешим поделиться прекрасной новостью: мы расширяем географию открытия фирменных магазинов в Обнинске, Малоярославце и Балабаново. Также в июле жители микрорайона Кошелев также смогут приобрести весь ассортимент завода в непосредственной близости.

Помимо фирменных магазинов приобрести продукцию можно в магазинах города, ассортимент в которых также расширяется для вас!

Заведите привычку питаться вкусно, разнообразно и правильно вместе с Козельским молочным заводом!

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