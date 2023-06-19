Энергетики отремонтируют ЛЭП, которая вызывала опасения у жителей Калужской области

Как мы писали ранее, в Калужской области жители деревни Сильково Перемышльского района опасаются остаться без электричества, об этом в субботу, 17 июня, нам сообщил калужанин Сергей ЕПИФАНОВ.

— В деревне уже больше месяца опора ЛЭП висит на проводах. Неоднократные обращения в МЧС и к электрикам не поменяли ситуацию, – сказал мужчина.

Мы обратились за комментариями в указанные ведомства и в понедельник, 19 июня, получили ответ.

— Письменного обращения от человека с такой фамилией нет, ни за этот год, ни за прошлый. На горячей линии подобного заявления тоже нет, – ответили в ГУ МЧС по Калужской области.

Как объяснил специалист по обращению граждан, мужчина мог обратиться в местную пожарную часть, но это вопрос не их компетенции. Подобные обращения должны проходить через главное управление МЧС и они обязательно будут рассмотрены.

— Да, такая заявка была, – сообщили нам в «Калугаэнерго». – Данный энергообъект сразу же был внесен в план проведения ремонтных работ на этот год. Ближайший осмотр в деревне Сильково энергетики проведут сегодня.

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