ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» — стабильность и большие перспективы

Одно из крупнейших нефтехимических предприятий Калужской области ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» — в числе победителей проекта «Гордость региона», которое ежегодно проводит медиахолдинг «Комсомольская Правда — Калуга».

Расположенное в поселке Товарково Дзержинского района предприятие выбрали жители области.

Такой успех стал возможен благодаря стабильной работе компании. Там создано более 450 высокооплачиваемых рабочих мест. Как отмечают работники, зарплату всегда платят вовремя и в полном объеме.

На данный момент ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Дзержинском районе. Налоговые отчисления предприятия помогают ежедневно улучшать жизнь людей, делать дороги и социальную инфраструктуру в Полотняном Заводе и в целом в Калужской области лучше.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод был приобретен в октябре 2013 года. На тот момент проектная мощность составляла 45 тысяч тонн перерабатываемой нефти в год.

В июле 2013 года появилась вторая нефтеперерабатывающая установка, ставшая основой для начала процесса модернизации.

С момента покупки на ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» проводились работы по последовательному техническому перевооружению оборудования и объектов инфраструктуры, увеличившие объем и глубину переработки, что позволило довести мощность переработки на начало 2019 года до 1,2 миллиона тонн нефти в год.

С января 2018 года ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» вел консультации с ведущими мировыми лицензиарами технологий глубокой переработки нефти и финансовыми институтами по поводу дальнейшего развития предприятия.

В рамках сотрудничества с Министерством энергетики Российской Федерации предприятие получило свидетельство переработчика нефтяного сырья и право на получение возвратного акциза на нефтяное сырье в качестве компенсационного механизма поддержки.

О больших перспективах на годы вперед говорят и планы ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД». На предприятии будет произведена модернизация нефтеперерабатывающего производства с увеличением глубины переработки углеводородного сырья и расширением линейки товарных продуктов с целью выполнения условий соглашения с Минэнерго.

— Первый этап — ​запуск установки ББ (битумного блока), увеличение объема первичной переработки нефтяного сырья и производство битума. С введением только первого этапа регион будет полностью обеспечен жизненно важными инфраструктурно-­образующими элементами в 3-м квартале 2024 года.

— Второй этап — ​запуск КУПБ и УПСК (установка производства серной кислоты) в 4-м квартале 2025 года. Начало производства автомобильных бензинов АИ‑92 К5.

— Третий этап — ​запуск ГОДТ (гидроочистка дизельного топлива) с возможностью производства ДТ ЕВРО 5 (дизельного топлива качества К‑5) и авиакеросина А‑1 в 4-м квартале 2026 года.

Модернизация завода даст Калужской области новое высокотехнологичное промышленное предприятие, свою региональную конкурентоспособную продукцию нефтепереработки, отвечающую самым высоким стандартам качества: ​дизельное топливо и автомобильные бензины Евро-5; дорожные, строительные и полимерно-­модифицированные битумы для строительства; авиационный керосин для местного аэропорта, а кроме того, новые налоговые отчисления и высокооплачиваемые рабочие места.

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