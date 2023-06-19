В Калужской области обещают теплую погоду
В понедельник, 19 июня, в Калужской области обещают теплую погоду. Днем будет солнечно.
Температура утром составит +14 градусов, днем разогреет до +24 тепла.
Ночью снова около +14 градусов.
Наши предки подмечали, в этот день нежелательно двоим супругам работать в огороде одновременно - будет ссора.
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