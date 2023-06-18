В Калужской области, спустя месяц поисков, живым найден пропавший пенсионер
Как мы писали ранее, в Калужской области пропал 72-летний мужчина.
В воскресенье, 18 июня, более чем через месяц после пропажи, пенсионер был найден живым.
- Найден, жив! Большое спасибо всем за помощь и репосты! - говорится в сообщении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
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