В Калужской области, спустя месяц поисков, живым найден пропавший пенсионер

Как мы писали ранее, в Калужской области пропал 72-летний мужчина.

В воскресенье, 18 июня, более чем через месяц после пропажи, пенсионер был найден живым.

- Найден, жив! Большое спасибо всем за помощь и репосты! - говорится в сообщении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

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