Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил медицинских работников

В воскресенье, 18 июня, глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ поздравил калужан-медиков с праздником:

- От имени депутатов Городской Думы города Калуги поздравляю всех работников здравоохранения с профессиональным праздником!

Во все времена профессия врача заслуженно пользовалась особым уважением и почетом в обществе. Ежедневно в больницы и поликлиники нашего города обращаются сотни калужан, нуждающихся в помощи и поддержке профессионалов в белых халатах. От уровня подготовки, оперативности медперсонала часто зависят судьбы людей, их родных и близких.

Уважаемые медицинские работники! Примите самые теплые и сердечные слова благодарности за ваш нелегкий труд, за самоотверженность и профессионализм, за чуткость и понимание. Именно к вам мы идем со своей болью, вам доверяем свое здоровье, а зачастую и жизнь.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, терпения и взаимопонимания, благополучия и новых успехов в вашем благородном труде!

Глава городского самоуправления города Калуги

Юрий Моисеев.

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