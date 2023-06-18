Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил медицинских работников
В воскресенье, 18 июня, глава городского самоуправления города Калуги Юрий МОИСЕЕВ поздравил калужан-медиков с праздником:
- От имени депутатов Городской Думы города Калуги поздравляю всех работников здравоохранения с профессиональным праздником!
Во все времена профессия врача заслуженно пользовалась особым уважением и почетом в обществе. Ежедневно в больницы и поликлиники нашего города обращаются сотни калужан, нуждающихся в помощи и поддержке профессионалов в белых халатах. От уровня подготовки, оперативности медперсонала часто зависят судьбы людей, их родных и близких.
Уважаемые медицинские работники! Примите самые теплые и сердечные слова благодарности за ваш нелегкий труд, за самоотверженность и профессионализм, за чуткость и понимание. Именно к вам мы идем со своей болью, вам доверяем свое здоровье, а зачастую и жизнь.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, терпения и взаимопонимания, благополучия и новых успехов в вашем благородном труде!
Глава городского самоуправления города Калуги
Юрий Моисеев.
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