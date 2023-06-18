Медицинские работники Калужской области отмечают профессиональный праздник

В воскресенье, 18 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поздравил медработников с профессиональным праздником.

- Спасибо нашим врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, сотрудникам скорой помощи за самоотверженный труд, за сострадание и преданное служение людям и избранному делу, - сказал губернатор. - Низкий поклон медикам, которые спасают жизни бойцов на СВО. Среди них немало наших земляков. Калужские врачи и медсестры по зову сердца помогают жителям новых регионов России.

Губернатор подчеркнул, что в Калужской области трудятся более 12 тысяч медицинских работников, в профессию в последнее время приходит все больше молодёжи.

- Желаю вам доброго здоровья, успехов, благополучия и согласия вашим семьям! - сказал Владислав Шапша.

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