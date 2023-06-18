В Калужской области пропал 60-летний мужчина
В субботу, 17 июня, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обратился к калужанам с просьбой помочь в поисках мужчины.
Пропал Уткин Владимир Андреевич, 60 лет, город Сосенский, Козельский район, Калужская область.
С 7 июня 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
- рост 170 см;
- худощавого телосложения;
- светло-русые волосы до плеч;
- серо-голубые глаза.
Одежда:
- серая ветровка;
- желто-зеленые камуфлированные брюки;
- серо-белая шляпа.
- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), - обращаются поисковики к калужанам.
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