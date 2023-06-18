В Калужской области пропал 60-летний мужчина

В субботу, 17 июня, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обратился к калужанам с просьбой помочь в поисках мужчины.

Пропал Уткин Владимир Андреевич, 60 лет, город Сосенский, Козельский район, Калужская область.

С 7 июня 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

- рост 170 см;

- худощавого телосложения;

- светло-русые волосы до плеч;

- серо-голубые глаза.

Одежда:

- серая ветровка;

- желто-зеленые камуфлированные брюки;

- серо-белая шляпа.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), - обращаются поисковики к калужанам.

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