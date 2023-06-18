В Калужской области жители деревни опасаются остаться без электричества

В субботу, 17 июня, калужанин Сергей Епифанов написал нам о проблеме в деревне Сильково Перемышльского района, которая не решается уже больше месяца.

- Добрый день! В деревне Сильково Перемышльского района уже больше месяца опора ЛЭП висит на проводах. Неоднократные обращения в МЧС и к электрикам не поменяли ситуацию. Видимо ждут, когда оторвутся провода и 1/3 деревни останется без света!!!

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