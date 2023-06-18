В Калужской области жители деревни опасаются остаться без электричества
В субботу, 17 июня, калужанин Сергей Епифанов написал нам о проблеме в деревне Сильково Перемышльского района, которая не решается уже больше месяца.
- Добрый день! В деревне Сильково Перемышльского района уже больше месяца опора ЛЭП висит на проводах. Неоднократные обращения в МЧС и к электрикам не поменяли ситуацию. Видимо ждут, когда оторвутся провода и 1/3 деревни останется без света!!!
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!