В Калуге нашли живой пропавшую 37-летнюю женщину
Как мы уже рассказывали, 9 июня в Калуге пропала 37-летняя женщина. В субботу вечером появилась информация, что поиски калужанки завершились благополучно:
- Найдена, жива, - сообщают поисковики. - Большое спасибо всем за помощь и репосты! Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
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