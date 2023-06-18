В Калуге нашли живой пропавшую 37-летнюю женщину

Как мы уже рассказывали, 9 июня в Калуге пропала 37-летняя женщина. В субботу вечером появилась информация, что поиски калужанки завершились благополучно:

- Найдена, жива, - сообщают поисковики. - Большое спасибо всем за помощь и репосты! Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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