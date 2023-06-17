В Калужской области будут производить вентиляционное оборудование

На Территории опережающего социально-экономического развития «Кондрово» планируют построить завод по производству вентиляционного оборудования и дизайнерских интерьерных решений. О подписании с компанией «Шиберг» соответствующего соглашения в рамках ПМЭФ-2023 в субботу, 17 июня, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Одна компания уже реализует в ТОСЭР «Кондрово» - строит производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, - сообщил глава региона. - Инвестиции в оба проекта составят более 400 млн. рублей. Будет создано более 220 рабочих мест.

Кроме того, инвесторы хотят привести в порядок Дом быта в Кондрово.

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