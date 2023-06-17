По-настоящему летняя погода пришла в Калужскую область
В субботу, 17 июня, в Калужской области ожидается летняя погода. Жарко и солнечно будет в течение всего дня.
Утром температура составит +17 градусов, а в обед разогреет до +27. К ночи станет прохладно: +14.
Облачно с прояснениями, дождей не будет.
Наши предки подмечали, если ночная фиалка свои цветки раскрыла – установится солнечная погода.
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