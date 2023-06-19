«Ферма» – во вкусе не откажешь!

Сеть магазинов «Ферма» в 2023 году снова стала победителем проекта «Гордость региона». Каждый современный покупатель хочет быть уверенным в качестве продуктов, которые он употребляет в пищу. Ни для кого не секрет, что в мясе содержится белок, железо, а также необходимые для организма витамины и аминокислоты. Калужане много лет отдают свое предпочтение «Ферме».

Такое доверие магазин заслужил за счет проверенного качества от лучших производителей Калужской, Белгородской и Воронежской областей. На прилавках магазина продается только свежее охлажденное мясо, никакой заморозки. В процессе охлаждения не происходит потери полезных веществ, структура пищевых волокон не подвергается деформации. У сети магазинов есть собственное производство, на котором с заботой и любовью вручную производятся все полуфабрикаты. Разделка мяса и приготовление блюд идет со строгим соблюдением всех норм СанПин. Короткие сроки реализации подтверждают отсутствие консервантов и химических добавок. А система управления безопасностью пищевой продукции ХАСПП обеспечивает безопасность на всех этапах производства и до стола покупателей.

В сезон дач и шашлыков хочется организовать для близких людей вкусный и полезный стол. Для этого «Ферма» предусмотрела готовые шашлыки и колбаски в маринаде по уникальным рецептам. Регулярно во всей сети магазинов проходит акция на различную продукцию. Если плохая погода застала врасплох, и все поездки загород пришлось отменить, то «Ферма» готова порадовать своих покупателей свежим сыром и полуфабрикатами, которые выручат в момент неожиданного прихода гостей.

Стоит отметить стерильную чистоту и приятный запах во всех магазинах сети. Для многих калужан стало настоящим спасением, что свежее и качественное мясо можно купить рядом с домом, ведь магазины торговой сети «Ферма» сейчас расположены практически в каждом микрорайоне Калуги, что значительно упрощает жизнь молодых мам и людей преклонного возраста.

Наша редакция спросила калужан о качестве и разнообразии продукции сети магазинов «Ферма».

— Здесь всегда свежее, хорошее мясо. Вкусные котлеты и колбаски. Я часто покупаю для себя куриную грудку. Хорошее обслуживание, продавцы всегда вежливые. Я считаю, что сеть магазинов заслуживает победы в проекте «Гордость региона», — говорит Евгения ГРИШИНА.

— Этот магазин близко от моего дома. Мне нравится большой ассортимент продукции. Я покупаю в «Ферме» свинину, говядину, курицу. Цены меня устраивают. Приветливые, внимательные продавцы, которые всегда помогут сделать выбор. Я хожу сюда постоянно. В других магазинах нет такого разнообразия мяса. Магазин достоин называться гордостью Калужского региона, — говорит Наталья СЛИВИНА.

— Все вкусно. Когда надо быстро накрыть на стол, всегда иду в «Ферму». В магазине всегда вкусный сыр и соленья, мясо и пельмени. Очень большое разнообразие по доступной цене. Хожу сюда с самого открытия. ««Ферма» заслуживает быть лидером в нашем региона», —сказала Юлия ЗАХАРОВА.

— Давно покупаю продукцию «Фермы». Недорогая и свежая, не приходится сомневаться в качестве. Хожу в магазин уже три года. Персонал вежливый и всегда готов рассказать про весь многочисленный ассортимент товара — утверждает Галина ХОЛМУДРОДОВА.

— В этом магазине всегда свежая продукция, вежливые продавцы. Приятно покупать товары высокого качества по доступной цене. Я постоянный клиент «Фермы». По моему мнению, конкурентов у магазина нет, — уверяет Егор ВЛАСОВ.

— Доступные цены, свежая продукция и приветливые продавцы. Я много лет сюда хожу, с самого основания магазина. На улице Спартака еще посещаю рыбный отдел. По сравнению с другими магазинами здесь большой выбор, каждый найдет ­что-то по вкусу. Свинина, индейка, курица и полуфабрикаты очень вкусные. Я очень избирательный в еде человек, продукцию «Фермы» ем с удовольствием. Это лучший магазин, — с восторгом рассказывает Лариса ЗАЙЦЕВА.

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