Изменился список разрешенных для купания водоемов Калуги

В пятницу, 16 июня, городская управа Калуги сообщила, в каких водоемах на территории города разрешено купаться.

Роспотребнадзор признал воду в Рождественских прудах и Сероводородных озерах соответствующей санитарным нормам, но запретил купаться в Яченском водохранилище.

Теперь в списке водоемов, где купаться разрешено, четыре позиции: водоем в Лаврово-Песочне, Андреевский карьер, Рождественские пруды и Сероводородные озера.

Помимо Яченского водохранилища не рекомендуют купаться в Угре (отмель у моста на дороге Калуга-Воротынск), озере Резвань, Оке в городской черте Калуги, в пруду у деревень Верхняя и Нижняя Вырка.

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