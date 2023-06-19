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Качество, надежность и ответственность

Опубликовано: 19.06.2023 10:13 0 434
Качество, надежность и ответственность

Полотняно-Заводская бумажная мануфактура, старейшее работающее предприятие целлюлозно-бумажной промышленности, в 2023 году отметила 305-летие. В настоящее время у предприятия несколько различных видов бизнеса и производственных площадок.

Первая из них расположена в п. Полотняный Завод на историческом месте, на территории старинной бумажной фабрики Гончаровых. На этой площадке размещены несколько производств.

Первое — ​это производство макулатурного тарного картона. На производстве установлены две бумагоделательные машины мощностью более 70 тысяч тонн в год. Предприятия ГК ОБФ, в состав которых входит ПЗБМ, занимают в России первое место по реализации макулатурного тарного картона.

Второе производство — ​это цех, выпускающий бумажные пакеты. Его мощность составляет 60 млн изделий в год. Основная часть продукции выпускается под маркой «МакПак» — ​пакеты из макулатурного тарного картона, который производится на предприятии.

Еще один важный проект на данной площадке — ​первый в России музей бумаги «Бузеон», открытый в 2018 году. Здесь можно узнать о бумаге практически все — ​от истории возникновения первого производства до современных бумагоделательных технологий. В музее проводят экскурсии и мастер-­классы для детей и взрослых.

31 мая 2023 г. в Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Золотой медвежонок», приуроченная к Дню защиты детей. Победителем в номинации «Социальный маркетинговый проект года» в категории «Лидеры отрасли» стал «Бузеон»!

Вся бумажно-беловая продукция ПЗБМ производится на второй производственной площадке — ​в городе Кондрово. В 2022 году туда было перевезено оборудование для производства тетрадей, оптимизированы производственные и логистические процессы, организован склад хранения готовой продукции и внедрена современная WMS‑система управления складскими операциями. На тетрадной фабрике выпускают ученические тетради, общие тетради, блокноты, альбомы, скетч-
буки, записные книжки и другую бумажно-­беловую продукцию.

Здесь же, в Кондрово, расположена третья производственная площадка — ​филиал «Веста». Это второе производство гофрокартона и тары в группе компаний ОБФ. Предприятие производит более 72 млн м2 продукции в год, и в дальнейшем планируется увеличивать объемы. Продукция производится на современном импортном высокотехнологичном оборудовании с использованием только высококачественного сырья. Выпускаются четырехклапанные картонные коробки, коробки сложной формы, нестандартные гофроизделия и самоскладная гофротара с печатью в четыре цвета.

На ПЗБМ трудится около 750 человек. Это высокопрофессиональный коллектив, способный решать самые серьезные производственные задачи. Настоящая команда, ценности которой — ​качество, надежность и ответственность.

Сегодня ПЗБМ — ​это крупное предприятие, готовое осуществлять поставки широкого ассортимента своей продукции. В планах предприятия —дальнейшее увеличение имеющихся производственных мощностей и развитие по всем направлениям производства.

 

 

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Опубликовано: 19.06.2023 10:13 0 434
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