24 июня в 16:00 в городе Таруса состоится этно-фестиваль «Сказка на Купалу» в отеле Welna Eco Spa resort

Аутентичный фестиваль при участии Гедиминаса Таранды с авторской программой, выступлением профессиональных танцоров и приглашенных артистов.

«Сказка на Купалу» – это не просто фестиваль, это больше, чем шоу.

Это событие, рождающееся на ваших глазах и с вашей помощью. Это волшебство, доставшееся нам от праотцов, волшебство, которое откроется не каждому, но тем, кто в него верит, оно подарит поистине сказочные мгновения!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

16:00 – 23:00 – открыта Трапезная с угощениями.

16:00 – 21:00 – Старинные обряды. Начало программы на двух полянах – мужской, с подготовкой костров, и женской, с плетением венков и традиционных кукол Костромы и Ярилы; общее знакомство с обрядами.

17:00 – добыча Живого огня, Общий круг с пивом-мёдом, Свадьба Ярилы и Костромы и их проводы.

18:30 – Русалии у реки

21:00 – 22:30 – Концертная программа:

- Оркестр «Туда-сюда».

- Мастер-класс по традиционным танцам.

- Хореографический коллектив.

- Фольклорный коллектив «Яровест».

- Хедлайнер вечера: группа «Партизан ФМ».

22:30 – 23:00 – Огненное шоу

23:00 – 01:00 – Купальская мистерия. Стожар - большой Купальский костёр, традиционные хороводы, пускание венков и свечей по воде, прыжки через костры, игры танцы у главного купальского живого огня.

Приезжайте на наш фестиваль и получите незабываемые эмоции и впечатления от этого традиционного и древнего праздника!

Билеты уже доступны на сайте https://welna.ru/fun/skazka-na-kupalu/

г. Таруса, Калужская область, Серпуховское шоссе, вл. 69

8 (495) 988-09-57

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