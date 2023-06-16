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24 июня в 16:00 в городе Таруса состоится этно-фестиваль «Сказка на Купалу» в отеле Welna Eco Spa resort

Опубликовано: 16.06.2023 16:32 0 333
24 июня в 16:00 в городе Таруса состоится этно-фестиваль «Сказка на Купалу» в отеле Welna Eco Spa resort
Аутентичный фестиваль при участии Гедиминаса Таранды с авторской программой, выступлением профессиональных танцоров и приглашенных артистов.
 
«Сказка на Купалу» – это не просто фестиваль, это больше, чем шоу.
 
Это событие, рождающееся на ваших глазах и с вашей помощью. Это волшебство, доставшееся нам от праотцов, волшебство, которое откроется не каждому, но тем, кто в него верит, оно подарит поистине сказочные мгновения!
 
 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
  • 16:00 – 23:00 – открыта Трапезная с угощениями.
  • 16:00 – 21:00 – Старинные обряды. Начало программы на двух полянах – мужской, с подготовкой костров, и женской, с плетением венков и традиционных кукол Костромы и Ярилы; общее знакомство с обрядами.
  • 17:00 – добыча Живого огня, Общий круг с пивом-мёдом, Свадьба Ярилы и Костромы и их проводы. 
  • 18:30 – Русалии у реки
  • 21:00 – 22:30 – Концертная программа:
- Оркестр «Туда-сюда».
- Мастер-класс по традиционным танцам.
- Хореографический коллектив.
- Фольклорный коллектив «Яровест».
- Хедлайнер вечера: группа «Партизан ФМ».
  • 22:30 – 23:00 – Огненное шоу
  • 23:00 – 01:00 – Купальская мистерия. Стожар - большой Купальский костёр, традиционные хороводы, пускание венков и свечей по воде, прыжки через костры, игры танцы у главного купальского живого огня.

Приезжайте на наш фестиваль и получите незабываемые эмоции и впечатления от этого традиционного и древнего праздника!
 
Билеты уже доступны на  сайте https://welna.ru/fun/skazka-na-kupalu/
 
г. Таруса, Калужская область, Серпуховское шоссе, вл. 69
8 (495) 988-09-57
 

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Опубликовано: 16.06.2023 16:32 0 333
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