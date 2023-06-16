24 июня в 16:00 в городе Таруса состоится этно-фестиваль «Сказка на Купалу» в отеле Welna Eco Spa resort
- 16:00 – 23:00 – открыта Трапезная с угощениями.
- 16:00 – 21:00 – Старинные обряды. Начало программы на двух полянах – мужской, с подготовкой костров, и женской, с плетением венков и традиционных кукол Костромы и Ярилы; общее знакомство с обрядами.
- 17:00 – добыча Живого огня, Общий круг с пивом-мёдом, Свадьба Ярилы и Костромы и их проводы.
- 18:30 – Русалии у реки
- 21:00 – 22:30 – Концертная программа:
- 22:30 – 23:00 – Огненное шоу
- 23:00 – 01:00 – Купальская мистерия. Стожар - большой Купальский костёр, традиционные хороводы, пускание венков и свечей по воде, прыжки через костры, игры танцы у главного купальского живого огня.
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