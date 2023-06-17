Музей с космическим размахом

Государственный музей истории космонавтики им. Циолковского — один из главных достопримечательностей, гордость нашего региона.

Грандиозный проект — открытие второй очереди вывело его просто на космический уровень. О том, какие здесь появились возможности и инновации рассказала директор Калужского государственного музея истории космонавтики им. Циолковского Наталья АБАКУМОВА.

— Наталья Алексеевна, как изменилась музейная жизнь после открытия второй очереди?

— Жизнь музея, конечно, изменилась. Историческое здание музея было открыто в 1967 году. С тех пор космонавтика развивалась, экспозиция музея пополнялась. До открытия второй очереди зал ракетной техники был так плотно заполнен, что это было, скорее, открытое хранение фондов. А среди космических артефактов есть крупногабаритные, весом до 5–7 тонн, экспонаты. Вторая очередь позволила нам показать коллекцию в развернутом плане. Конечно, для нас это был большой праздник. Ни одно десятилетие музей и правительство Калужской области добивалось, чтобы проект второй очереди музея был реализован. Многое для этого сделал экс-губернатор региона Анатолий Артамонов. Вторая очередь музея открылась в апреле 2021 года к 60‑летию полета Гагарина. Помимо экспозиции, у нас появились 3D-кинотеатр с направленным DOLBY ATMOS звуком, мультимедийные интерактивные комплексы, многофункциональный конференц-зал, новое фондохранилище, сувенирные космические магазины. И что важно, открылась астрономическая обсерватория, в которой установлены три телескопа. Для наших посетителей, особенно студентов, школьников, проходит много образовательных программ с астрономической тематикой. Научный астрономический туризм будем развивать.

— Посещаемость выросла?

— По итогам прошлого года музей посетило более 700 тыс. человек. К нам приезжают из Обнинска, соседних регионов, из Москвы и Санкт-­Петербурга. Площади значительно увеличились, сейчас — это 20 тыс. кв. метров, эксплуатируемая кровля — 2500 кв.м, благоустроенная территория. Даже в выходные и праздничные дни, когда много посетителей, людям комфортно находиться в музее. И многие гости, приезжая в город на несколько дней, приходят к нам несколько раз.

— Расскажите о самых ярких проектах.

— У нас очень плотный график. Помимо экскурсий, образовательных программ для разных категорий посетителей, в год проводим 30 выставок. Мы поставили задачу выйти за рамки чисто научно-­технического музея за счет широкой гуманитарной составляющей, уделить внимание философии, истории, литературе и кино. Музейные площади позволяют реализовывать собственные проекты и поддерживать серьезные проекты наших партнеров — мероприятия исторического, патриотического плана. Четвертый год на нашей площадке работает кинофестиваль «Циолковский», президентом которого является Игорь Угольников, это показ фильмов и программ о космосе, встречи с космонавтами, интересные лекции. В этом году планируем раз в месяц проводить день документального кино и анимационных фильмов.

Проектов много. Мне лично интересны «Космическая биология» — это партнерский проект, мы сотрудничаем с институтом медико-­биологических проблем, проект «Космические артефакты», тема «Роботы на Земле и в космосе». Осенью в шестой раз будем проводить фестиваль, посвященный робототехнике, искусственному интеллекту. Есть проект «Мода и космос». В выходные, 10-11 июня, прошел фестиваль «108 минут», где под музыку наши питерские партнеры провели показ моды 1960-х годов. В августе планируется проведение фестиваля «Космическая еда», который поддерживает правительство Калужской области. И это не только про питание на космической станции, но и более философское понятие: еда как космос. Планируется деловая программа, встречи с экспертами, интересные мероприятия. В следующем году стартует выставочный проект, посвященный лунной и марсианской программам, уже сейчас начинаем готовиться к нему. Помимо этого, одна из главных задач — сохранение экспонатов, пополнение коллекций, благоустройство территорий.

— Какие экспонаты у вас появились недавно?

— К открытию второй очереди музея наша экспозиция пополнилась эксклюзивными экспонатами, дубликатами и макетами, не все из космоса возвращается. Сейчас подписано соглашение с Роскосмосом, нам передали спутники. В год коллекции пополняются более 500 предметами. Это не только космические артефакты, но и документы, а также вещественные реликвии, редкие книги, художественные произведения, книги из библиотек известных ученых. К сожалению, уходят великие люди, которые работали в космической отрасли, в том числе космонавты. Мы поставили задачу собрать экспозицию о каждом космонавте.

— Что в ближайших планах музея?

— Все наши здания — объекты культурного наследия федерального значения. В этом году планируем уделить большое внимание нашему отделу — Дому-музею Циолковского в Боровске, проектам благоустройства и поэтапной реставрации. Впереди реставрация и капитальный ремонт исторического здания музея в Калуге, приспособление его под современное использование. Это очень деликатный и дорогостоящий вопрос. Серьезная проблема с Мемориальным домом-­музеем Н. Е. Жуковского в Москве. Это очень серьезные и ответственные задачи по сохранению отечественного культурного наследия.

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