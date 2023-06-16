В Калуге волонтеры просят помочь в поисках 37-летней женщины
В пятницу, 16 июня, калужский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к калужанам с просьбой помочь в поисках Стружиковой (Денисовой) Елены Игоревны, 37 лет, город Калуга.
С 9 июня 2023 года местонахождение женщины неизвестно.
Приметы пропавшей:
- рост 166 см;
- телосложение нормальное;
- черные волосы;
- голубые глаза.
Одежда:
- серое платье;
- черные сланцы на застежке.
С собой: черная сумка.
Калужан просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска Ольге +7 (920) 892-75-02.
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