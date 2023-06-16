В Калуге волонтеры просят помочь в поисках 37-летней женщины

В пятницу, 16 июня, калужский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к калужанам с просьбой помочь в поисках Стружиковой (Денисовой) Елены Игоревны, 37 лет, город Калуга.

С 9 июня 2023 года местонахождение женщины неизвестно.

Приметы пропавшей:

- рост 166 см;

- телосложение нормальное;

- черные волосы;

- голубые глаза.

Одежда:

- серое платье;

- черные сланцы на застежке.

С собой: черная сумка.

Калужан просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска Ольге +7 (920) 892-75-02.



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