В нескольких дворах Калуги обновят детские и спортивные площадки

В пятницу, 16 июня, прокуратура города Калуги сообщила о внесении представления в адрес городской управы по факту ненадлежащего состояния детских площадок в городе.

Ранее прокуратура установила факты ненадлежащего состояния спортивного и детского игрового оборудования сразу в нескольких дворах Калуга.

Обновят площадки у многоквартирных домов на улицах Кибальчича, Тарутинской, Малоярославецкой, Маршала Жукова, Лесной и переулке Строителей.

Прокуратура внесла представление в адрес городской управы Калуги. Сейчас проводятся работы по замене оборудования.

Прокуратура проконтролирует качество исполнения работ.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.