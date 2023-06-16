В нескольких дворах Калуги обновят детские и спортивные площадки
В пятницу, 16 июня, прокуратура города Калуги сообщила о внесении представления в адрес городской управы по факту ненадлежащего состояния детских площадок в городе.
Ранее прокуратура установила факты ненадлежащего состояния спортивного и детского игрового оборудования сразу в нескольких дворах Калуга.
Обновят площадки у многоквартирных домов на улицах Кибальчича, Тарутинской, Малоярославецкой, Маршала Жукова, Лесной и переулке Строителей.
Прокуратура внесла представление в адрес городской управы Калуги. Сейчас проводятся работы по замене оборудования.
Прокуратура проконтролирует качество исполнения работ.
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