В Калужской области построят комплекс по переработке ТКО мощностью 150 тысяч тонн

В пятницу, 16 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША и генеральный директор Российского экологического оператора Денис БУЦАЕВ на XXVI Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в нашем регионе комплекса по переработке ТКО.

Мощность комплекса составит 150 тысяч тонн обработки и 45 тысяч тонн утилизации в год, его строительство планируют завершить к 2025 году. Стоимость оценивают в три миллиарда рублей.

Соглашение предполагает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по созданию и эксплуатации объектов по переработке, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов в регионе.

— Рассчитываем, что это поможет нам существенно продвинуться в создании инфраструктуры по переработке и утилизации ТКО, – сказал Владислав Шапша. – Новые проекты комплексной системы обращения с ТКО будем реализовывать в том числе с использованием механизмов концессии. Готовы применять лучшие практики и технологии в этой сфере.

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