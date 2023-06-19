Калужские активисты предложили проложить велодорожку по Окской ветке

На прошлой неделе в велогруппе «VeloPOWER» появился опрос «Насколько Вам интересен проект Калужского велоботинка на старой Окской ж/д ветке?». На данный момент 70% участников проголосовали «за».Символом проекта считают фигуру Константина Эдуардовича Циолковского на велосипеде.

Идея о создании веломаршрута зародилась у велосипедиста Станислава Соловьева еще в 2015 году.

- Наверное стоит начать с того, что мой дедушка ветеран ВОВ привил мне с детства любовь к велосипеду. Поход на рыбалку в детстве, на велосипеде с братьями, был обязателен на летних каникулах, - говорит Станислав. - Возвращаясь в наш город, я решил покататься по городу и окрестностям. И понял, что, если мы хотим популяризации велосипеда, чтобы наши граждане стали больше кататься - нам нужны удобные дорожки (вдоль Оки не многие готовы без тропинок ездить) и удобные веломаршруты. Отметив маршрут на карте, я увидел, что получился ботинок.

Через год эколог и амбассадор внедрения раздельного сбора отходов Екатерина Николаева в одном из выпусков Калужского перекрестка, приуроченного к 650-летию Калуги, высказалась о том, что лучший подарок городу – хорошая велодорога.

- Так со мной связался Станислав. К тому времени мы оба исследовали маршрут, проверяли, ходят ли составы, какое состояние природой системы, - рассказала редакции Екатерина. С точки зрения эколога – это уникальный зелёный каркас города, новая экосистема внутри Калуги.

На данный момент активная группа хочет добиться "консервации" и реновации железной дороги внутри будущей велопешей зоны.

- Несколько сообществ из Калуги, в партнёрстве с РЖД и городскими властями способны создать из заброшенной железнодорожной ветки велопешую дорогу- актуальную и необходимую велоинфраструктуру для города Калуги, поскольку такой сейчас у нас не существует. Мы хотим привлечь более 20 000 тысяч жителей в этом году с помощью спортивно- массовых мероприятий и туристов со всей России для ознакомления с нашим опытом, прокомментировали участники сообщества. Планируем в ближайшее время подать заявку на грант-субсидию от министерства спорта РФ.

Также добровольцы собрали единомышленников и обсудили схему действий с калужским урбанистом Кириллом Гусевым. Была проведена встреча с главным архитектором Калуги Алексеем Комовым.

Главная цель – создать традицию отдыха не выезжая за границу города.

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