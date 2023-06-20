Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

Техника Ростсельмаш: проверено полем!

Опубликовано: 20.06.2023 15:47 0 264
Техника Ростсельмаш: проверено полем!

В первой декаде июня на одном из полей села Лопатино Тарусского района прошел демонстрационный показ сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.  Официальный дилер производителя ­ – компания «Агрит» – продемонстрировал аграриям возможности трактора в тандеме с офсетной дисковой бороной DV-1000/600, а также работу прицепного опрыскивателя RSM TS-3200 SATELLITE.

Тракторы Ростсельмаш 2400, как и всей  двухтысячной серии уже давно используются на полях не только Калужской области и зарекомендовали себя как производительные, простые в обслуживании и экономичные машины. Их ключевые особенности  – это отличные тяговые возможности, которые обеспечивают сочетание мощного двигателя и механической коробки передач Quadshift 12/4. Выдерживать высокие нагрузки дают возможность надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов, а сдвоенные колеса позволяют повысить тягу и снизить давление на почву.

Несомненным плюсом модели является наличие в базовой комплектации пневмокомпрессора, светодиодного освещения и уникальная цифровая платформа мониторинга и контроля РСМ Агротроник. Все это вместе позволяет трактору Ростсельмаш 2400 выполнять сельскохозяйственные задачи любого уровня сложности. Кстати, с июня модель заметно обновилась, и теперь с конвейера предприятия сходит трактор Ростсельмаш 2400 с еще большей мощностью двигателя и гидравлики.

Борона DV -1000/600, которая шла по полю в тандеме с трактором,  уже завоевала популярность во многих агропредприятиях региона. Ее диски толщиной  9 мм отлично справляются с задачами как по основной обработке почвы, подготовке к пару или посеву, так и по обработке полей с большим количеством пожнивных остатков. Масса бороны – 1000 кг на метр ширины захвата – обеспечивает лёгкое заглубление лезвий даже в самых сложных агротехнических условиях. Поэтому DV -1000/600 используют также для окультуривания залежных земель, и на глубокой обработке с частичным оборотом пласта.

По мере того, как руководители различных сельскохозяйственных предприятий подъезжали к месту мероприятия, трактор с бороной продвигались по полю, демонстрируя свою работу.

- Борона  DV-1000/600 – то, что надо для залежных земель! –  отметил после демонстрации Виталий ЩЕТИНИН, генеральный директор агрокомпании «Трубецкое». – В тандеме с трактором особенно видна мощность техники.  Это важно для любой дисковой бороны, ведь при работе на целинных и залежных землях нужна скорость. Я увидел, что трактор Ростсельмаш в сцепке с бороной выдавал спокойно километров 10-12 в час. За счет этого разделка шла быстро.

Еще одним объектом демонстрации стал опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE. Он оставил положительное впечатление у всех участников демонстрационного показа.

- Прежде всего, что я вижу – это хорошие мощные штанги, – прокомментировал проход опрыскивателя по полю Виталий Щетинин. – Штанги на RSM TS-3200 SATELLITE крепкие, надежные.  И это несомненный плюс. Я заметил, еще, что  тут поле неровное. В  таких случаях неизбежны колебания штанг по горизонту. Во время демонстрации штанги у опрыскивателя быстро выравнивались.  Это тоже явный плюс – обработка проходит равномерно без переливов и недоливов препарата. Бак у опрыскивателя в отличие от многих похожих машин не сварен из двух частей, а цельнолитой. Значит, и прослужит дольше. Приятно удивило, что в базовой комплектации идет навигатор со спутниковой системой управления. Она позволяет в автоматическом режиме отключать опрыскиватель при повторном проходе уже обработанных мест. Это можно и вручную делать, но тогда вступает в действие человеческий фактор – где-то забыл отключить, где-то не успел. Со спутниковой системой такие ситуации исключены – все автоматизировано. Это не только экономит пестициды, но и позволяет избежать ситуаций, при которых культуры обрабатываются второй раз. Ведь для растений это большой стресс, который неизбежно снижает урожайность. И цена на опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE, да еще со спутником в комплектации, очень даже приемлемая.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 20.06.2023 15:47 0 264
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Описание SMART 9
Беспроводные наушники в бюджетном сегменте: какие возможности предлагают доступные модели
Что можно и что нельзя сливать в септики

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru