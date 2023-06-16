Решением суда ребенка-инвалида из Калужской области обеспечат необходимыми медицинскими изделиями

В пятницу, 16 июня, прокуратура Калужской области рассказало о результатах работы по иску об обеспечении ребенка-инвалида медицинскими изделиями.

В Жуковском районе ребенку-инвалиду с диагнозом «сахарный диабет» по решению врачебной комиссии с сентября 2022 года полагалась система непрерывного мониторинга глюкозы. Однако министерство здравоохранения Калужской области ребенка необходимым не обеспечило, мать ребенка-инвалида приобретала изделия за собственные средства, потратив более 17 тысяч рублей.

Прокуратура Жуковского района направила в суд исковое заявление, чтобы министерство здравоохранения Калужской области возместило денежные средства матери и взяло на себя обязанность обеспечить ребенка медицинскими изделиями.

Иск прокуратуры судом полностью удовлетворен.

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