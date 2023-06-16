В Калуге продолжаются зрелищные матчи по баскетболу 3х3

В субботу, 17 июня, в калужском Дворце спорта «Центральный» пройдут игры 2 тура чемпионата любительских команд «Любительская баскетбольная лига «Лига 3х3 40». В них примут участие 23 команды – 15 мужских и 8 женских, сообщили в минспорта.

Победители чемпионата получат кубки, медали и денежный приз. Каждая команда сыграет три раза в каждом из пяти туров.

- Впервые проводится такой турнир по баскетболу 3х3, где могут участвовать и мужские, и женские команды производственных, трудовых, некоммерческих, коммерческих, административных, ведомственных учреждений, высших, средних-специальных и средних учебных заведений разных возрастных категорий, - отметили сотрудники министерства.



Матч можно будет посмотреть на прямой трансляции.

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