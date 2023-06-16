Маленькая копия калужанина отправилась на МКС

В декабре прошлого года в калужский музей космонавтики пришла группа ребят с ограниченными возможностями. Один из юношей поделился с сотрудниками своей мечтой – полететь в космос. Андрей взял с собой на экскурсию рисунок, на котором он изобразил себя в скафандре и мягкую игрушку, сшитую его друзьями по макету изображения.

В четверг, 15 июня, сотрудники музея сообщили радостную новость – Роскосмос поддержал юного мечтателя. Игрушечную копию Андрея 24 мая отправили на Международную космическую станцию транспортным грузовым кораблем «Прогресс-23» с космодрома «Байконур». «Андрей-космонавт» вернется на Землю вместе с экипажем на корабле «Союз МС-23» 27 сентября 2023 года.

Сейчас игрушечный посланник Земли продолжает полет вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Андреем Федяевым. Они оставили на «Андрее» свои автографы, печать МКС и штамп российского сегмента МКС.

- Давайте вместе верить в то, что в городе «колыбели космонавтики», где творил, мечтал и работал К.Э. Циолковский, мечты сбываются, отметили в сообществе музея.

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