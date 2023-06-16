Высокое качество образования, доступное каждому

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Сегодня Калужский филиал московской Тимирязевской академии, он же Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева — единственный филиал главного аграрного вуза страны.
Главная и основная задача университета — подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства как нашего региона, так и всей России. Это крайне важно для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.
— В Калужском филиале обучение студентов осуществляется на трех факультетах: первый — агротехнологий инженерии и землеустройства, второй — ветеринарной медицины и зоотехнии, третий — экономический, — рассказывает директор Академии Светлана Малахова. — На этих факультетах реализуется девять образовательных программ, каждая из которых имеет свой профиль.
На сегодняшний день в вузе 147 бюджетных мест на очной, заочной и очно-заочной форме обучения. В основном все бюджетные места распределены по технологическим направлениям: это агрономия, агроинженерия, садоводство, ветеринария и зоотехния.
В Академию также можно поступить по целевому направлению. В этом году на 147 бюджетных мест предназначено 30 целевых. Также в Тимирязевской академии есть два специалитета: ветеринария и экономическая безопасность.
Обучение на бакалавриате по очной форме составляет 4 года, по заочной — 5 лет. На специалитете очная форма обучения составляет 5 лет, заочная — 6 лет.
— У вуза есть три благоустроенных и комфортабельных общежития, — говорит Малахова. — Благодаря большому количеству мест университет предоставляет жилье всем нуждающимся в нем. На сегодняшний день в общежитиях проживает более 400 человек. Места предоставляются студентам всех форм обучения.
— Наши студенты отличаются от студентов других вузов, — рассказывает Светлана Малахова. — И это отмечают все. Почему? Потому что мы работаем на земле. А все люди, которые общаются с землей, с животными, с той же техникой, добрее, относятся друг к другу с пониманием, оказывают помощь. Все, кто попадает к нам в филиал в первый раз и общается со студентами, отмечают, что у них даже глаза другие, не такие, как у учащихся остальных вузов.
Благодаря возможностям, предоставленным МСХА им. Тимирязева, студенты участвуют во всех региональных и областных спортивных соревнованиях, а вместе со студентами головного вуза — в международных.
Помимо этого, студенты Тимирязевки постоянно участвуют в творческих конкурсах: студвесна, дебюты первокурсников, КВН и т. д.
Академия ведет активную профориентационную работу с будущими студентами.
— Университет организует для школьников выездные дни открытых дверей в отдаленных районах Калужской области, — говорит Малахова. — Студенты рассказывают им о факультетах, направлениях обучения и обо всем, что происходит в студенческой жизни академии.
Вуз также предоставляет студентам места для прохождения учебной практики. Практически со всеми сельхозпредприятиями Калужской области, как с крупными, так и с небольшими фермерскими хозяйствами, у учебного заведения заключены договоры. После выпуска из академии для студентов как молодых специалистов предусмотрены выплаты и субсидии на приобретение жилья в том районе, куда они поедут работать.
В университете есть базовая стипендия, которую получают все поступившие в вуз на бюджетной основе. А для тех, кто сдает сессию на 4–5, она увеличивается на 25% от базовой. Если сессия сдана на пятерки, то она вырастает на 50%.
Также в академии выплачивают такие стипендии, как социальная, творческая, научная, спортивная, общественная и конкурсные. Все виды стипендий могут суммироваться.
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