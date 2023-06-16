Высокое качество образования, доступное каждому

Сегодня Калужский филиал московской Тимирязевской академии, он же Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева — единственный филиал главного аграрного вуза страны.

Главная и основная задача университета — ​подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства как нашего региона, так и всей России. Это крайне важно для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.

— В Калужском филиале обучение студентов осуществляется на трех факультетах: первый — ​агротехнологий инженерии и землеустройства, второй — ​ветеринарной медицины и зоотехнии, третий — ​экономический, — ​рассказывает директор Академии Светлана Малахова. — ​На этих факультетах реализуется девять образовательных программ, каждая из которых имеет свой профиль.

На сегодняшний день в вузе 147 бюджетных мест на очной, заочной и очно-­заочной форме обучения. В основном все бюджетные места распределены по технологическим направлениям: ​это агрономия, агроинженерия, садоводство, ветеринария и зоотехния.

В Академию также можно поступить по целевому направлению. В этом году на 147 бюджетных мест предназначено 30 целевых. Также в Тимирязевской академии есть два специалитета: ветеринария и экономическая безопасность.

Обучение на бакалавриате по очной форме составляет 4 года, по заочной — ​5 лет. На специалитете очная форма обучения составляет 5 лет, заочная — ​6 лет.

— У вуза есть три благоустроенных и комфортабельных общежития, — ​говорит Малахова. — ​Благодаря большому количеству мест университет предоставляет жилье всем нуждающимся в нем. На сегодняшний день в общежитиях проживает более 400 человек. Места предоставляются студентам всех форм обучения.

— Наши студенты отличаются от студентов других вузов, — ​рассказывает Светлана Малахова. — ​И это отмечают все. Почему? Потому что мы работаем на земле. А все люди, которые общаются с землей, с животными, с той же техникой, добрее, относятся друг к другу с пониманием, оказывают помощь. Все, кто попадает к нам в филиал в первый раз и общается со студентами, отмечают, что у них даже глаза другие, не такие, как у учащихся остальных вузов.

Благодаря возможностям, предоставленным МСХА им. Тимирязева, студенты участвуют во всех региональных и областных спортивных соревнованиях, а вместе со студентами головного вуза — ​в международных.

Помимо этого, студенты Тимирязевки постоянно участвуют в творческих конкурсах: студвесна, дебюты первокурсников, КВН и т. д.

Академия ведет активную профориентационную работу с будущими студентами.

— Университет организует для школьников выездные дни открытых дверей в отдаленных районах Калужской области, — ​говорит Малахова. — ​Студенты рассказывают им о факультетах, направлениях обучения и обо всем, что происходит в студенческой жизни академии.

Вуз также предоставляет студентам места для прохождения учебной практики. Практически со всеми сельхозпредприятиями Калужской области, как с крупными, так и с небольшими фермерскими хозяйствами, у учебного заведения заключены договоры. После выпуска из академии для студентов как молодых специалистов предусмотрены выплаты и субсидии на приобретение жилья в том районе, куда они поедут работать.

В университете есть базовая стипендия, которую получают все поступившие в вуз на бюджетной основе. А для тех, кто сдает сессию на 4–5, она увеличивается на 25% от базовой. Если сессия сдана на пятерки, то она вырастает на 50%.

Также в академии выплачивают такие стипендии, как социальная, творческая, научная, спортивная, общественная и конкурсные. Все виды стипендий могут суммироваться.

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