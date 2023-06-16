В Калуге мужчина погасил долг в 115 тысяч рублей после ареста люксового авто

В пятницу, 16 июня, управление ФССП России по Калужской области сообщило о результатах работы о взыскании долгов за услуги ЖКХ с жителя Калуги.

В отделении судебных приставов по Ленинскому округу Калуги находилось два исполнительных производства в отношении жителя областного центра. Мужчина обязан был выплатить долг по налогам в 60 тысяч рублей и долг за услуги ЖКХ в 55 тысяч рублей.

Добровольно в положенные сроки мужчина долги не погасил. Приставом пришлось применять меры. Оказалось, что мужчина владеет автомобилем Chrysler Sebring. Авто было арестовано и помещено на спецстоянку.

Калужанин в один лень полностью закрыл долги на сумму 115 тысяч рублей и оплатил исполнительный сбор в сумме четыре тысячи рублей. Арест с автомобиля был снят, производства исполнены.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.