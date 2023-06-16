билайн и правительство Калужской области объединяют усилия для развития национальных проектов и программ

ВымпелКом» (бренд билайн) и Правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. В ходе Петербургского международного экономического форума документ подписали Губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по развитию на территории Калужской области цифровой экономики и других национальных и государственных проектов, а также цифровизацию и цифровую трансформацию региона.

Значительное внимание будет посвящено реализации инновационных проектов, направленных на улучшение качества и безопасности жизни граждан: создание и развитие новых решений и сервисов с использованием возможностей интернета-вещей, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, развитие элементов «умного города».

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»: «Взаимодействие с региональными правительствами продолжает оставаться одним из ключевых фокусов нашей работы: за более чем 30 лет билайн накопил большой опыт и успешную экспертизу в этом направлении. И сегодня, переходя от общего к частному, мы готовы предложить регионам России высокотехнологичные решения в сфере искусственного интеллекта и больших данных, сервисов информационной безопасности, облачных технологий, “интернета вещей” и других сервисов, которые будут способствовать повышению уровня цифровизации и инвестиционной привлекательности субъектов страны. Очевидно, что для каждого региона требуется индивидуальный подход, и мы рады, что в рамках ПМЭФ сумели подготовить для наших партнеров из правительств решения, которые помогут в реализации ключевых национальных проектов на территории регионов. Уверен, что подобная совместная работа позволит значительно повысить уровень жизни населения».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша: «Президентом поставлена задача масштабной цифровой трансформации. Это внедрение ИИ во все процессы, где государство и человек взаимодействуют. Перед регионами это открывает большие возможности для более эффективного и устойчивого развития. Нормальное развитие экономики и общества невозможно без качественной связи и интернета. Поэтому мы намерены продолжать работу по устранению цифрового неравенства в регионе. И приветствуем инициативы, которые помогают делать жизнь наших граждан комфортной, качественной и безопасной. Рассчитываю, что соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит более активно создавать и развивать новые технологии и сервисы в области связи и анализа данных».

Директор Калужского отделения ПАО «ВымпелКом» Ольга Маркина: «Мы ежемесячно улучшаем связь в населённых пунктах региона и за последние два года значительно увеличили ёмкость и покрытие на территории области. Кроме того, мы запустили технологии VoLTE* и VoWifi**, а также предлагаем различные IT-сервисы для замены иностранных решений для предприятий Калужской области».

* VoLTE - голос через LTE. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

** VoWiFi- голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

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