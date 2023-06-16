В Калуге отметят День медицинского работника

В этом году праздник выпадает на 18 июня.

Каждый год в третье воскресенье июня по всей стране поздравляют работников медицинской сферы: врачей, медсестёр, фельдшеров, химиков, технологов, инженеров медоборудования и санитаров. Эта традиция зародилась ещё в Советском Союзе на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Значение её не утратило актуальности и в наши дни.

В период коронавирусной инфекции общество очень остро ощутило потребность в людях этой профессии. Самоотверженность и труд медработников спасли планету от неминуемой гибели.

И к профессиональному празднику этих героев наша редакция собрала информацию о текущих достижениях региона в сфере медицины.

С 1 января 2021 года в Калужской области ­реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в её рамках открылась новая детская поликлиника в микрорайоне Турынино.

Её с нетерпением ждали все местные жители. Благодаря программе модернизации выполнены строительные работы, отделка помещений цокольного и первого этажей, ремонт фасада и входной группы, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, устройство вентиляции, пожарной и охранной сигнализации.

В рамках программы в медицинские учреждения региона передали 31 автомобиль — ​это машины скорой помощи, мобильные ФАПы и машины для выездов к пациентам на дом.

В пяти медицинских учреждениях проведён капитальный ремонт. 54% из запланированных 2121 единиц оборудования уже функционирует в больницах. В регионе установлено 16 ФАПОв, например, в деревне Бебелево Ферзиковского района. Он обслуживает десять населённых пунктов, в которых проживает около 1300 человек. В пункте есть кабинет врача, процедурная и смотровая. Закуплено современное оборудование: аппарат для ЭКГ, приборы для антропометрии, дефибриллятор, экспресс-адаптеры, компьютеры. Помощь оказывают два фельдшера и медсестра.

С начала года 2900 новорождённым провели расширенный неонатальный скрининг — ­­​об­следование на наличие 36 наследственных заболеваний. В области было выявлено пять детей с редкими нарушениями.

Выездные бригады медиков Калужской области осмотрели более 12 тысяч детей на новых территориях.

16 мая в калужском онкодиспансере провели сложнейшую операцию — ​пациентке удалили образование в бронхах.

3 июня специалисты-­онкологи Калужского онкодиспансера провели бесплатные первичные приёмы для диагностики рака кожи. 65 жителей региона получили консультацию онкологов. ­Четырём пациентам из них рекомендована дополнительная диагностика.

Правительство ежегодно отмечает работников медицинской сферы из Калужской области государственными наградами.

Герои в белых халатах неустанно спасают тысячи жизней. Редакция «Калужского перекрёстка» ценит и уважает труд каждого медработника и поздравляет всех с профессиональным праздником!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Городской голова города Калуги Дмитрий Денисов

Уважаемые сотрудники отрасли здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — ​Днём медицинского работника!

Ваш нелёгкий труд, направленный на сохранение жизней и здоровья людей, — ​это каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им — ​спасённые человеческие жизни.

Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует не только верности клятве Гиппократа, но и ваших знаний, безграничной самоотдачи, терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Ваш опыт и ответственное отношение к делу способствуют укреплению здоровья калужан.

Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровья. От всей души желаю вам меньше трудностей в работе, мира, тепла и благополучия вам и вашим семьям!

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО

День медицинского работника — ​это праздник тех, кто ежедневно спасает жизни. Праздник людей, которые посвятили жизнь заботе о других.

Здоровье — ​главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медика всегда был и остаётся востребованным и уважаемым. Ежедневно в учреждения здравоохранения обращаются тысячи людей, нуждающихся в медицинской помощи. То, что для нас статистика, новости и предупреждения, для медиков ежедневная работа и реальность, в которой они живут и работают. Они ежедневно переживают радости и горе с пациентами и родственниками. Поэтому медицинские работники как никто заслуживают тёплых слов и глубокого уважения.

Хочу поздравить с праздником всех медработников, которые трудятся в системе здравоохранения, только готовятся надеть белые халаты, и тех, кто посвятил жизнь медицине. Ваша работа — ​это призвание, которое требует высокой ответственности, профессионализма и человечности. Пусть сердца никогда не черствеют, остаются такими же добрыми и отзывчивыми. Благодарю каждого из вас за труд и выбор, который вы сделали. Ваша профессия неоценима и незаменима. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений! Вы настоящие герои нашего времени!

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