В Калуге отметят День медицинского работника
В этом году праздник выпадает на 18 июня.
Каждый год в третье воскресенье июня по всей стране поздравляют работников медицинской сферы: врачей, медсестёр, фельдшеров, химиков, технологов, инженеров медоборудования и санитаров. Эта традиция зародилась ещё в Советском Союзе на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Значение её не утратило актуальности и в наши дни.
В период коронавирусной инфекции общество очень остро ощутило потребность в людях этой профессии. Самоотверженность и труд медработников спасли планету от неминуемой гибели.
И к профессиональному празднику этих героев наша редакция собрала информацию о текущих достижениях региона в сфере медицины.
С 1 января 2021 года в Калужской области реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в её рамках открылась новая детская поликлиника в микрорайоне Турынино.
Её с нетерпением ждали все местные жители. Благодаря программе модернизации выполнены строительные работы, отделка помещений цокольного и первого этажей, ремонт фасада и входной группы, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, устройство вентиляции, пожарной и охранной сигнализации.
В рамках программы в медицинские учреждения региона передали 31 автомобиль — это машины скорой помощи, мобильные ФАПы и машины для выездов к пациентам на дом.
В пяти медицинских учреждениях проведён капитальный ремонт. 54% из запланированных 2121 единиц оборудования уже функционирует в больницах. В регионе установлено 16 ФАПОв, например, в деревне Бебелево Ферзиковского района. Он обслуживает десять населённых пунктов, в которых проживает около 1300 человек. В пункте есть кабинет врача, процедурная и смотровая. Закуплено современное оборудование: аппарат для ЭКГ, приборы для антропометрии, дефибриллятор, экспресс-адаптеры, компьютеры. Помощь оказывают два фельдшера и медсестра.
С начала года 2900 новорождённым провели расширенный неонатальный скрининг — обследование на наличие 36 наследственных заболеваний. В области было выявлено пять детей с редкими нарушениями.
Выездные бригады медиков Калужской области осмотрели более 12 тысяч детей на новых территориях.
16 мая в калужском онкодиспансере провели сложнейшую операцию — пациентке удалили образование в бронхах.
3 июня специалисты-онкологи Калужского онкодиспансера провели бесплатные первичные приёмы для диагностики рака кожи. 65 жителей региона получили консультацию онкологов. Четырём пациентам из них рекомендована дополнительная диагностика.
Правительство ежегодно отмечает работников медицинской сферы из Калужской области государственными наградами.
Герои в белых халатах неустанно спасают тысячи жизней. Редакция «Калужского перекрёстка» ценит и уважает труд каждого медработника и поздравляет всех с профессиональным праздником!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Городской голова города Калуги Дмитрий Денисов
Уважаемые сотрудники отрасли здравоохранения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём медицинского работника!
Ваш нелёгкий труд, направленный на сохранение жизней и здоровья людей, — это каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им — спасённые человеческие жизни.
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует не только верности клятве Гиппократа, но и ваших знаний, безграничной самоотдачи, терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Ваш опыт и ответственное отношение к делу способствуют укреплению здоровья калужан.
Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровья. От всей души желаю вам меньше трудностей в работе, мира, тепла и благополучия вам и вашим семьям!
Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО
День медицинского работника — это праздник тех, кто ежедневно спасает жизни. Праздник людей, которые посвятили жизнь заботе о других.
Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медика всегда был и остаётся востребованным и уважаемым. Ежедневно в учреждения здравоохранения обращаются тысячи людей, нуждающихся в медицинской помощи. То, что для нас статистика, новости и предупреждения, для медиков ежедневная работа и реальность, в которой они живут и работают. Они ежедневно переживают радости и горе с пациентами и родственниками. Поэтому медицинские работники как никто заслуживают тёплых слов и глубокого уважения.
Хочу поздравить с праздником всех медработников, которые трудятся в системе здравоохранения, только готовятся надеть белые халаты, и тех, кто посвятил жизнь медицине. Ваша работа — это призвание, которое требует высокой ответственности, профессионализма и человечности. Пусть сердца никогда не черствеют, остаются такими же добрыми и отзывчивыми. Благодарю каждого из вас за труд и выбор, который вы сделали. Ваша профессия неоценима и незаменима. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений! Вы настоящие герои нашего времени!
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