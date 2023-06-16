В Калужской области будут производить беспилотники

В пятницу, 16 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что подписано соглашение о производстве беспилотников в нашем регионе.

— Сегодня беспилотники помогают нашим бойцам на СВО выполнять боевые задачи, – сказал Владислав Шапша. – Квадрокоптеры все активнее используются во многих отраслях экономики. Центром компетенций беспилотной авиации в России стала «Государственная транспортная лизинговая компания».

С генеральным директором ГТЛК Евгением Дитрихом губернатор подписал соглашение о сотрудничестве.

На рабочей встрече обсуждалось серийное производство БПЛА в нашем регионе, подготовка кадров для их разработки, производства и эксплуатации.

Планируется создание в регионе ситуационного центра мониторинга и управления полетами, формирования госзаказа на беспилотные авиационные системы.

— У нас в регионе есть все необходимое для реализации проекта, – сказал губернатор. – Научная и учебная базы, предприятия, которые обладают серьезными компетенциями в этой сфере, компонентная база. И самое главное – люди, которые готовы заниматься решением этих важных задач.

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