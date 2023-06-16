Классический и современный балет покажут в Калуге

В четверг, 15 июня, правительство Калужской области рассказало о старте хореографического фестиваля «Лето грации» в Калуге. Четыре дня, 15–18 июня, будут посвящены классическому и современному балету под открытым небом.

В четверг, 15 июня, фестиваль открылся выступлением коллективов областной филармонии.

В рамках фестиваля Воронежский государственный театр оперы и балета покажет легендарный балет «Щелкунчик» и современный спектакль «Продавец игрушек».

Закроют фестиваль воспитанники Хореографического колледжа Ледях и Детского балетного театра программой к 150-летию Сергея Рахманинова.

Все четыре дня фестиваль будет проходить на сцене «Гостиный двор».

Вход на все постановки свободный. Подробнее о программе по ссылке.

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