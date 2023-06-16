Калуга расширяет сотрудничество с полуостровом Крым

В четверг, 15 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал о результатах встречи с губернатором Севастополя Михаилом РАЗВОЖАЕВЫМ и перспективах взаимодействия между нашими городами.

— На малом ракетном корабле «Мираж» Черноморского флота прошли службу десятки жителей Калужской области, – сказал Владислав Шапша. – Наш регион шефствовал над кораблем. А моряки гордо называли себя «севастопольцы». С «Городом русских моряков» Калужскую область связывает давняя дружба и сотрудничество. Попросил поздравить севастопольцев от калужан с 240-летием основания легендарного русского города.

На встрече губернаторы обсудили дальнейшее торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество. Совместные планы закрепили в Соглашении.

Особые перспективы у городов в промышленности, в расширении кооперационных связей между предприятиями, в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении.

Есть ряд общих образовательных и культурных проектов. В планах более активный туристический обмен.

— С удовольствием ждем севастопольцев к себе в гости, – подчеркнул губернатор Калужской области.

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