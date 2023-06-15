МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Калужской области
С 16 по 18 июня в Калужской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Температура воздуха в регионе повысится +28 градусов. Дождей при этом не будет.
МЧС не рекомендует разводить костры в лесах, населенных пунктах, СНТ, в полосах отвода линий электропередач, а также у железных и автомобильных дорог.
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