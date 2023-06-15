В калужском лесу енотовидная собака попала в фотоловушку

В заповеднике «Калужские засеки» фотоловушка зафиксировала енотовидную собаку. Видео опубликовано в четверг, 15 июня.

Как отметили в заповеднике, для Калужской области это пришлый вид. Енотовидную собаку завезли с Дальнего Востока в 30-е годы XX века:

- Привезенные, в частности, в Московскую и Калужскую области для клеточного разведения и выпуска в охотничьи угодья енотовидные собаки быстро нашли возможность для побегов, в итоге к середине 20 века этот дальневосточный вид уже полностью акклиматизировался в области и прочно отвоевал себе место в природе. Здешний климат енотовидных собак устраивал, корма оказалось предостаточно, в итоге енотовидная собака к концу 20 века стала одним из самых массовых видов хищных млекопитающих на Европейской части России, вполне сравнявшись по численности с лисой.

В Калужской области енотовидную собаку чаще всего встречают вдоль берегов речек и ручьев и в оврагах.

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