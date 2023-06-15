Жителей Балабаново предупредили об учениях сотрудников МВД

В четверг, 15 июня, администрация города Балабаново в Калужской области оповестила местных жителей об учениях для сотрудников МВД. Они пройдут 16 июня с 9 до 12 часов на улицах Заречной и Московской.

В районе недостроенных домов будут слышны шумовые эффекты.

-Просьба не пугаться, - отметили представители администрации. Все под контролем.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.