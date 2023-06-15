Калугапутьмаш: наш приоритет — привлечение молодых кадров

Одно из ведущих предприятий Калужской области — завод «Калугапутьмаш» — интенсивно развивается, работать здесь престижно и интересно. Молодые специалисты приходят и остаются на предприятии надолго, потому что видят перспективы.

Завод «Калугапутьмаш» ведет свою историю с далекого 1874 года. Как вековые традиции успешно совмещают с вызовами сегодняшнего дня, ​рассказываем подробно.

Профи готовят со школьной скамьи

Система подготовки молодых кадров на «Калугапутьмаше» поставлена на прочную, проверенную временем основу. Одной из составляющих стал корпоративный проект «Точка опоры», который проводится на всех предприятия холдинга «Синара — ​Транспортные Машины» (куда входит завод «Калугапутьмаш»).

В течение учебного года калужские старшеклассники знакомятся с производственными профессиями непосредственно на заводе. В цехах для них проводят так называемые живые уроки, знакомят с оборудованием, техникой, которую выпускают завод. Школьники участвуют в конкурсах сочинений и рисунков о профессиях, сражаются в интеллектуальной игре.

В этом году в проекте «Точка опоры» приняли участие 13 школ Калужской области: семь из Калуги и шесть из Людиново. В Калуге, например, первое место заняла команда школы № 6, второе место — ​у школы № 50, а на третьем месте школа № 11. Победители получат специальный грант на оборудование профильного кабинета.

С каждым годом количество участников проекта «Точка опоры» увеличивается, а это значит — ​проект набирает популярность, что, в свою очередь, увеличивает количество желающих связать свою трудовую судьбу с «Калугапутьмашем» и другими предприятиями холдинга на территории Калужской области.

Студенту — ​гарантия рабочего места

Еще один способ привлечь молодые кадры на завод — ​работа по федеральной программе «Профессионалитет». В 2022 году «Калугапутьмаш» заключил соглашение с двумя учебными заведениями: Калужский технический колледж и Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова.

Новая программа обучения сокращена на год: 3 года после 9-го класса и 2 года после 11-го класса, первые выпускники «Профессионалитета» придут на предприятия уже к середине 2025 года. Изменен и подход к содержанию учебного процесса: в течение года практическим занятиям будет отдано 50-60% времени, тогда как ранее им уделялось немногим более трети.

Не остаются без внимания «Калугапутьмаша» и студенты вузов региона. На заводе постоянно проводятся профориентационные встречи, по итогам которых в 2022 году практику на предприятии успешно прошли 140 человек, 27 из них стали сотрудниками инженерно-­технического блока. Для студентов вузов есть возможность гибкого графика, им воспользовались 18 студентов.

Один из них — Алексей Жеманов. С 4 курса он работает инженером-­технологом в центре обработки металла. Совмещая работу и учебу, Алексей уже дважды участвовал в молодежной научно-­практической конференции, где предложил к внедрению свои идеи по оптимизации производственных процессов. Это реальный пример, когда вуз и завод успешно развиваются благодаря тесному сотрудничеству.

— Привлечение молодых специалистов является одним из важнейших направлений корпоративной культуры на заводе, — ​считает генеральный директор АО «Калугапутьмаш» Павел Дремов. — ​В нашем холдинге есть все для их профессионального роста. От выстроенной системы наставничества до участия в конкурсах профмастерства и конференциях. Создавая привлекательную для молодых кадров среду, мы закладываем фундамент будущего успешного развития промышленности региона.

Кстати, на предприятии действует свой лицензированный учебный центр. Представители рабочих профессий имеют возможность пройти аттестационную комиссию и повысить разряд. За год этой возможностью воспользовались более 60 сотрудников завода.

Сегодня на заводе работает более 1500 человек. В фокусе приоритетов работа на первом месте! В то же время для сплочения работников проводятся различные активности: турниры по футболу и волейболу, киберспортивный чемпионат и турнир по шахматам. На заводе есть своя команда КВН. Одним словом, созданы все условия, чтобы сотрудники могли проявить себя, свои способности и таланты.

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